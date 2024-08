Faye si allontana | tutto su Palacios attendendo incontro decisivo? La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Mikayilè lontano dal vestire la maglia dell’Inter in questa finestra estiva di calciomercato, con i nerazzurri che sembrano aver virato con decisione su Tomasdel Talleres. IL PUNTO – Mikayilsi, Tomassi avvicina. L’Inter sta definendo in queste settimane il futuro del suo reparto difensivo, consapevole dell’esigenza di dover intervenire soltanto in un aspetto prima di poter ritenere concluso il suo calciomercato estivo. L’auspicio dei nerazzurri è di chiudere nel più breve tempo possibile per poter regalare al mister Simone Inzaghi il braccetto sinistro da lui richiesto espressamente in conferenza stampa: «Tante squadre stanno investendo molto, noi siamo stati bravi a tenere l’ossatura dello scorso anno inserendo ottimi giocatori. Ci manca qualcosa visto l’infortunio di Buchanan, oggi ne abbiamo parlato.