Continua la lenta agonia della Pesa Troppi prelievi non reggerà oltre

(Di sabato 17 agosto 2024) Empolese Valdelsa, 17 agosto 2024 – Una corsa contro il tempo per contribuire alla tenuta degli equilibri ambientali dell’Empolese Valdelsa. Ieri mattina all’alba i volontari di diverse associazioni tra cui gli Amicie la Pro Loco di San Vincenzo a Torri sono tornati sul fiume sconfitto dalla canicola per salvare da morte certa altre centinaia di pesci. Tutta colpasiccità? No. La bassaè sottoposta ad’acqua. Lo dice una fonte ufficiale: il Comune di Montelupo Fiorentino. Ogni anno da qui sono prelevati 5,5 milioni di metri cubi d’acqua, il 90 percento del totale dell’intero bacino che, ricordiamo, comincia dai monti del Chianti Senese e termina all’Ambrogiana di Montelupo dopo una sessantina di chilometri. Con lo sbocco in Arno.