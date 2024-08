VIDEO – Inzaghi presenta Genoa-Inter nella conferenza di vigilia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024)alladiha risposto alle domande dei giornalisti instampa. Queste le sue dichiarazioni in vista della partita della prima giornata di Serie A, nelintegrale. LA– Per Simonedomani appuntamento con l’esordio ufficiale della stagione,. L’allenatore, in vista della partita che inaugura la nuova Serie A (assieme a Parma-Fiorentina), spera in una partenza sprint per difendere il titolo della seconda stella conquistato nel derby col Milan del 22 aprile. Ma, visto il momento, inevitabile anche un discorso sul mercato con l’attesa per un difensore mancino (potrebbe essere Tomas Palacios, giovane argentino) e la volontà di avere cinque attaccanti in rosa.