James Cameron è vegano? Ecco quello che sappiamo

(Di venerdì 16 agosto 2024), fresco settantenne, è una delle personalità vegane più di spicco a Hollywood. Il regista, nato il 16 agosto del 1954, a Kapuskasing, in Canada, èdal 2012. E da quel momento è sempre stato in prima linea come attivista del cibo plant based. In un certo senso, la scelta di diventareè legata a doppio filo al messaggio ecologico di Avatar, che ha abbracciato in tutto e per tutto assieme alla sua compagna, Suzy Amis. Mangiare vegetale, infatti, contribuisce in mondo determinante e a ridurre le emissioni di gas nocivi per l’ambiente. Prevalentemente legati agli allevamenti intensivi (perché in Danimarca hanno iniziato a tassare le deiezioni delle mucche).