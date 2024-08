Il video d’animazione di Daredevil ha fatto sì che i fan chiedano a gran voce il cartone animato

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 15 agosto 2024) Mentre il pubblico si prepara a festeggiare il debutto di: Born Again, i fan stanno già iniziando a chiedere auna seconda serie con protagonista l’Uomo senza paura. Mercoledì pomeriggio, i canali social media ufficiali della Marvel hanno condiviso una clip animata di, che mostra come il personaggio potrebbe apparire in un mezzo diverso. Come ci si poteva aspettare, i fan hanno subito applaudito il lavoro svolto nella clip, chiedendo alla Marvel di avviare lo sviluppo di una serie animata su. “Abbiamo bisogno di una serie animata sucome Batman Animated Series/Cape Crusader”, ha scritto un commentatore su Facebook. Un altro ha aggiunto: “Sì, questa dovrebbe essere una parte dell’universo Marvel Animation!”. Guarda qui la clip.