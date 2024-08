Ita sponsor della Juve scatta il veto di Meloni | salta il contratto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) C'era una volta una squadra di calcio famosa, conosciuta in tutto il mondo come la «Vecchia Signora», che si ritrovò a una settimana dall'inizio del campionato senza un marchio sulla maglietta. Senza uno, in pratica. Non è una trama di un romanzo d'appendice, ma la sorprendente realtà che sta scuotendo i verticintus. Per intenderci, quellache fino a ieri era inseguita dalle più grandi multinazionali pronte a tutto pur di vedere il proprio logo splendere sui campi di calcio Serie A, oggi si ritrova come un influencer senza follower: apparentemente nessuno la vuoleizzare. Di certo, neanche lo stesso proprietario, John Elkann, in quanto non ha voluto più mettere soldi per sostenere la sua stessa squadra.