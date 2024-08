Ferragosto la città rallenta il passo Il centro torna a misura di residenti Zero code e un inaspettato silenzio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono ufficialmente cominciate le ferie dei bolognesi. Quelli che restano, però. Come per magia, da lunedì scorso – con avvisaglie già la scorsa settimana, proprio quando usciva l’articolo del New York Times che parlava di overtourism in- le strade sono più spaziose, nel quadrilatero ci passi anche con la bicicletta a mano, come facevi fino a un po’ di anni fa, nei negozi ordini e non fai la fila, hai tempo di studiare bene la situazione dei saldi, davanti ai monumenti riesci a farti un selfie imperiale (non perdete la foto col Nettuno, è veramente iconica) in cui sei praticamente solo. E soprattutto: ci sono alcuni posticini deliziosi in cui finalmente trovi posto. Ecco la bella vita del bolognese che decide di fare sosta consapevole nella sua, mentre il mondo là fuori impazza.