Aspettando l’alba con la musica del ’Favola quartet’

(Di martedì 13 agosto 2024) Nel terrazzo panoramico del castello di Grottazzolina, si terrà ‘Albale al Castello’, un appuntamento che begli ultimi anni richiama sempre un vasto pubblico. L’appuntamento è fissato per domani 14 agosto alle 5,30 del mattino con un concerto omaggio a grandi artisti dellapopolare italiana. Torna un classico dell’estate grottese e della rassegna estiva ‘Animare il Borgo’. L’Amministrazione, in collaborazione con le associazioni del paese, ha ingaggiato quest’anno i musicisti del ‘FaVoLa. Mina, Lucio Battisti, Modugno fino ad arrivare ai giorni nostri. Un mix di chitarra, violino, sax e voce per un concerto imperdibile nell’atmosfera mozzafiato della terrazza panoramica del ‘Castello Azzolino’ in attesa del dolce risveglio del sole. a.c.