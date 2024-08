Alberto muore a 22 anni dopo un malore in piscina Cinque anni fa la sorellina… tremendo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Un tragico evento ha scosso l’isola di Vulcano, parte dell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia.De Domenico, un giovane messinese di appena 22, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 10 agosto a seguito di unimprovvisoun bagno in. Il ragazzo si è sentito male mentre nuotava, e nonostante l’intervento tempestivo dell’elisoccorso, che ha tentato di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Lipari, per lui non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire con esattezza le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio, una congestione che potrebbe aver provocato l’arresto cardiaco del giovane.