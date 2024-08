LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina 4-6 7-6 3-0 ATP Montreal 2024 in DIRETTA | l’azzurro avanza ai quarti per ritiro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 GAME, SET AND MATCHsi fa scavalcare dal pallonetto, scaraventa la palla a rete e va a stringere la mano all’avversario, ritirandosi. Matteosi qualifica aidi finale del Masters 1000 di! 15-40 Brutto errore dello spagnolo con il dritto, due palle break per. 15-30 Ancora dimessoin uscita dal servizio. 15-15 Larga l’accelerazione di dritto dell’iberico. 15-0 A segno con lo smash. 2-0 GAME! Errore con il rovescio pertiene un fondamentale turno di battuta. V-40 Ottimo servizio al corpo per. 40-40 Brutta risposta dicon il dritto. 30-40 Passante vincente di rovescio per! 15-40 Non passa il rovescio di. 0-40 Profondissima la risposta di, che poi va a segno con il rovescio.