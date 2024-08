Da Rosalinda Cannavò a Alex Belli e Fedez la vacanza perfetta è con gli amici a quattro zampe

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 agosto 2024) L’zia di un pet è incondizionata: coccole e tanti benefici per chi vive con un amico ama anche impegno e tanto affetto e rispetto La parola d’ordine è rispetto e affetto quando si ha a che fare con un amico a. Sono tanti i benefici che i pet regalano a noi ed è doveroso prendersene cura in ogni momento, soprattutto nel periodo estivo che si va in. Dunque perché non portarli con sé al mare, in montagna o in qualsiasi altro luogo di? Ed è proprio questo ilssimo messaggio che hanno lanciato alcuni vip. Basta osservare il loro profilo Instagram per rendersi conto di quanto amore nutrano nei confronti del loro animale. É il caso die la sua consorte che hanno scelto di portare il loro cane con sé al mare. E la piccola Bella, è questo il suo nome, appare entusiasta accanto ai suoi padroncini mentre naviga in mare.