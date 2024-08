Se Gina Lollobrigida avesse donato in vita i suoi beni ai discendenti sarebbe stata accudita?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) E’ di questi giorni la discussione se sia una buona idea fare cospicue donazioni in favore dei propri figli mentre si è ancora ine probabilmente la risposta giusta non esiste, o dipende da quali siano i rapporti all’interno della famiglia. La vicenda di recente occorsa a Reinhold Messner, che ha confidato ad un giornale tedesco di aver fatto un grave errore nel lasciare la gran parte del suo patrimonio ai quattro figli, ha suscitato un acceso dibattito, anche perché il celebre alpinista si è detto deluso ed amareggiato dal fatto che la prole non abbia dimostrato alcuna riconoscenza per la sua generosità ma, anzi, abbia smesso di occuparsi di lui per passare il tempo a recriminare su chiricevuto di più e chi meno.