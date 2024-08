Julio Velasco sbotta | Dovete smetterla di parlare dell’oro mancante è deleterio soprattutto per gli uomini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il sogno continua. La Nazionale italiana di volley femminile continua a emozionare in questo percorso nel torneo olimpico di Parigi. Dopo aver scritto una pagina di storia con la prima semifinale a Cinque Cerchi della storia della compagine in rosa tricolore, oggi le ragazze allenate dahanno battuto la Turchia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-19, 25-22). Per la prima volta, dunque, la pallavolo femminile italiana sarà nella Finale per l’oro di questi Giochi, avendo la certezza di una medaglia. La sfida contro gli Stati Uniti di domenica 11 agosto stabilirà se sarà oro oppure argento. “Dobbiamo riuscire a trovare ancora più tranquillità. Oggi eravamo un po’ tese, c’è bastato reagire per rimontare nei set, ma non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo. In Finale sarà necessario alzare il livello“, le prime parole diai microfoni di Eurosport HD.