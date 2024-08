Affrontare le emergenze dei senzatetto e della povertà estrema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arezzo, 8 agosto 2024 – “ledei”. La nota del gruppo consiliare Arezzo 2020 per cambiare a sinistra “Nei giorni scorsi, la Fraternità Federico Bindi, attraverso un intervento del presidente, ha evidenziato i gravi problemi affrontati dalle persone che vivono in condizioni diad Arezzo, in particolare i senza dimora. È un tema di cui si parla poco se non quando eventi isolati disturbano il normale andamentovita cittadina o, all’inizio dell’inverno, viene riaperto un dormitorio temporaneo che chiude in primavera e resta volutamente sottodimensionato.