Clara Soccini madrina del Magna Graecia | Mare Fuori mi ha cambiato la vita anche a livello musicale

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 7 agosto 2024)è stata ladella 21esima edizione delFilm Festival. L’attrice e cantante ha portato sul palco tutta la sua bellezza e la sua musica. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato sull’emozione a ricoprire tale ruolo e su, serie che l’ha lanciata. Intervista all’attrice e cantanteDopo aver interpretato Crazy J ine aver ottenuto il disco di platino per Origami all’alba, perè arrivata l’esperienza di Sanremo. Tra i premi conquistati dalla giovane c’è quello Enzo Jannacci Nuovo IMAIE per la migliore interpretazione e il premio rivelazione Siae Roma videoclip 2024. Ora, è stata scelta per essere ladelFilm Festival.che esperienza è stata? Bellissima. Alla prima serata dicevo che non sapevo cosa aspettarmi perché non ho mai fatto la