Canoa velocità Nicolae Craciun e Carlo Tacchini dovranno affrontare i quarti di finale nel C1 1000 alle Olimpiadi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Siachedinel C1delladi Parigi 2024: nelle rispettive batterie, infatti, i due azzurri non sono riusciti a centrare una delle prime due posizioni, che assicuravano il passaggio diretto in semi, etornare in acqua nel primo pomeriggio. Nella prima delle cinque batterie in programmachiude al quarto posto in 3’53?90, mentre nella terza seriesi classifica terzo in 3’59?59. Sono dieci gli atleti già in semi, due da ciascuna delle cinque batterie andate in scena al mattino. I due azzurri saranno inseriti entrambi nel secondo quarto di, in programma14.50, in cui ci saranno solo due posti per le semifinali.