Sant’Angelo a Cupolo Cataffo al vetriolo | Un immobilismo che poteva essere interrotto revocando deleghe

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minuti “Si conclude oggi l’esperienza amministrativa della lista LiberaMente per. – così in una nota Diego, ormai ex Sindaco di“Un percorso che è durato poco meno di tre anni, durante i quali ho avuto l’onore e l’onere di profondere tutte le mie energie, lavorando incessantemente per ricoprire con dignità il ruolo che mi era stato affidato. Eravamo consapevoli di trovare una situazione economica e gestionale al collasso, ma l’entusiasmo e le competenze personali di tutti i candidati, mi faceva ben sperare nella capacità di dare le giuste soluzioni a tutte le difficoltà che avremmo incontrato.