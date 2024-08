Roma ufficiale | Artem Dovbyk è realtà l' ucraino è un nuovo giocatore giallorosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024)3 agosto 2024 - Florent Ghisolfi non si ferma il più e cala il terzo acquisto definitivo in questa settimana. Laha finalmente portato in casa l'erede di Romelu Lukaku e si tratta proprio del "Pichichi" della scorsa Liga, ovvero. Nella giornata di ieri infatti il club capitolino ha comunicato l'acquistodel centravantidal Girona in una trattativa complicata e durata lungo tempo. La sorpresa dello scorso campionato spagnolo non voleva privarsi del proprio bomber, ma non ha potuto che alzare bandiera bianca, davanti alla convinzione del direttore sportivo francese dellae alla volontà delstesso di voler atterrare sulla sponda giallorossa del Tevere.