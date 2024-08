Libri | viaggi nel tifo estremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) «Ho sparato a duesi del Peñarol» mi rispose, facendo il gesto della pistola con entrambe le mani. Tirò fuori il telefono e mi mostrò delle foto di lui in cella, nelle quali perlopiù sorrideva e faceva il gesto della vittoria. Anche un suo amico, Martin, era appena uscito dal carcere. Camminava con una gamba rigida, dopo aver passato nove anni dentro per rapina a mano armata. Erano tutti fatti di crack o cocaina. Uno della barra, gli occhi sbarrati e le pupille dilatate, mi porse un sacchetto di plastica con dei pezzetti di carta dentro. Lsd. Quello era probabilmente il posto peggiore per prendere un acido, perciò rifiutai educatamente. Fra gli ultras.