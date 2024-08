Ci sono voluti 30 anni perché i ragazzi iniziassero a vestirsi come gli NSYNC

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Il seguente articolo contiene spoiler per Dirty Pop: la truffa delle boyband Canotte strette. Pantaloni baggy. Capelli flosci e catene d'argento. Sportswear, sneaker e piccoli occhiali gialli. No, non è la descrizione dei look avvistati al bar di tendenza della vostra città lo scorso fine settimana, ma i tanti, tantissimi outfit di Dirty Pop: la truffa delle boyband, la nuova docu-serie di Netflix suglie sui Backstreet Boys, le due più grandi boy band degli'90 e dei primi'00. Dirty Pop: la truffa delle boyband non è una serie particolarmente divertente. Il documentario racconta la storia del defunto magnate delle boy band Lou Pearlman che nel 2008 è stato condannato per avere gestito un enorme schema Ponzi, lanciando al contempo le carriere delle più grandi boy band mai esistite. Ciò che è divertente della serie, tuttavia,tutti i filmati d'archivio.