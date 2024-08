David Guetta a Riccione 2024 | cosa c’è da sapere sul dj internazionale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Bologna, 3 agosto– Si avvicina l’ora del concerto di, il deejay del “popolo della notte” approderà adomenica 4 agosto per l’unica tappa italiana prevista per il suo tour. Lo Spacesi richiama allo stile ibizenco è stato aperto solo un paio di mesi fa ma ha già acquisito una certa credibilità. Si attende il pubblico delle grandi occasioni per l’artista francese, per tre volte riconosciuto come il “miglior deejay al mondo” dalla rivista del settore “Deejay Magazine”. A inizio carriera ha mosso i primi passi negli ambienti musicali parigini, in compagnia di Bob Sinclar e Martin Solveig, ma ha raggiunto un grande successo a Ibiza, animando club rinomati come il Pacha e Ushuaia.