Spossatezza | ecco il consiglio del medico per non accusarla

(Di venerdì 2 agosto 2024) Laè un problema molto comune specie in questo periodo di caldo, ma grazie a questi consigli delsaprete come combatterla. In un periodo in cui le temperature elevate mettono a dura prova il nostro organismo, causando affaticamento e, molti ricorrono a rimedi tradizionali come tè, caffè o bevande zuccherate per ritrovare energia. Tuttavia, secondo Giorgio Sesti, presidente della Società italiana di medicina interna (Sime), queste soluzioni potrebbero non essere efficaci come si pensa. Quali sono i migliori rimedi contro la?-Ansa-Notizie.comIl primo passo per contrastare la sensazione di affaticamento dovuta al caldo è una corretta reidratazione. “Siamo spossati perché abbiamo perso più liquidi con la sudorazione”, spiega Sesti all’Adnkronos Salute.