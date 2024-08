Incendio nell’infermeria Recluso dà fuoco al materasso Intossicate cinque persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mobilitazione di soccorsi mercoledì nel tardo pomeriggio nella sezione infermeria del Bassone, dove un detenuto nordafricano, con problemi psichici per cui era già sotto attenzione, ha datoaldella branda e ad alcune suppellettili. In cella con lui c’era un altro detenuto, entrambi si sono messi al sicuro mentre le fiamme si allargavano. L’intervento della penitenziaria è stato tempestivo, seguito dall’arrivo di vigili dele 6 ambulanze del 118. Nel frattempo la polizia ha cinturato il carcere, protocollo abituale in condizioni di potenziale criticità, in questo caso contenute nella sezione. In pochi minuti il fumo si è esteso nel corridoio e nelle celle adiacenti, tutte con detenuti problematici, che sono stati evacuati mettendoli in sicurezza all’aperto, nel cortile del passeggio. Anche gli agenti intervenuti per i soccorsi sono stati esposti al fumo.