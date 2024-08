I migliori alleati contro il sudore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tutti soffriamo le conseguenze del caldo e con l’innalzarsi delle temperature, che in alcune zone del nostro Paese superano in questa stagione i quaranta gradi, sudare è inevitabile. La sudorazione, infatti, è il meccanismo naturale che ci permette di regolare la temperatura corporea quando quella esterna è elevata. Sudando, dissipiamo l’energia termica attraverso un processo di evaporazione. É quindi indispensabile per il benessere e la salute del nostro organismo, ma quando diventa particolarmente abbondante, rischia di trasformarsi un disagio. Per limitarne le conseguenze e sentirsi a proprio agio anche nelle giornate più torride si possono mettere in atto semplici strategie che aiuteranno a sentirsi più freschi. Attenzione, innanzitutto, all’alimentazione, alcuni cibi e bevande favoriscono la sudorazione.