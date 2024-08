Canoa kayak cross maschile e femminile oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta le batterie dellatime trialalledi. Esordio olimpica per la disciplina, che entra per la prima volta nel programma a cinque cerchi: si gareggia in quattro contemporaneamente, con l’obiettivo di concludere il percorso tra le porte nel minor tempo possibile. Il programma si sviluppa in quattro giornate, con le batterie del primo round e ripescaggi, quarti, semifinali e le finali previste per lunedì 5 agosto. Per l’Italia torna subito in gara il campione olimpico delK1 Giovanni De Gennaro, che ci proverà anche nel; per quanto riguarda la provainvece occhi puntati su Stefanie Horn, quinta nelK1, e Marta Bertoncelli. L’appuntamento è alle ore 15.30 con la prima run, mentre quellaè prevista per le 16.