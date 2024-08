Le Avventure di Jim Bottone | recensione del film di Dennis Gansel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ledi JimdeldiUn mondo fantastico, due coraggiosi grandi amici, una locomotiva travestita da drago e un’avventura da sogno. Dal 1° agosto, distribuito da Be Waterin collaborazione con Medusa, arriva al cinema Ledi Jim, un dolceper famiglie diretto dal regista tedescoe ispirato all’omonimo racconto per ragazzi del celebre scrittore Michael Ende, autore tanto amato per alcune delle fiabe che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni, come La Storia Infinita e Momo. Ledi Jimtrama C’era una volta, al di là del mare, la minuscola isola di Coloropoli, così piccola da avere spazio soltanto per una montagna con due vette: una più alta e una più bassa.