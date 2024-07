Affari Tuoi autore di Stefano De Martino attacca Meloni | è caos in Rai

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 30 luglio 2024) Riccardo Cassini è unRai che è stato designato come il principale curatore del programmacondotto daDe. In queste ore, però, il protagonista ha pubblicato mediante i suoi social un post decisamente critico nei riguardi di Giorgia. I termini e i toni adoperati dal dipendente dell'azienda Rai hanno generato un certo sgomento, non solamente sul web, ma anche tra i corridoi di Viale Mazzini. In tanti hanato e sono intervenuti sulla faccenda, tra cui Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai. Il presidente dei senatori di Forza Italia si è detto profondamente adirato per l'intervento di Cassini, sta di fatto che quest'ultimo ha provveduto a cancellare tutto, ma questo basterà a calmare le acque? Pare proprio di no.