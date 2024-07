GTA 6 potrebbe subire un rinvio a causa dello sciopero degli attori precisa la SAG-AFTRA

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 29 luglio 2024) GTA 6 non sarà tra i giochi coinvolti nelloannunciato di recente dalla SAG-, visto che il nuovo ed attesissimo gioco di Rockstar Games non vede coinvolti nel processo di sviluppoe doppiatori appartenenti al sindacato. Ricordiamo infatti che subito dopo l’annuncio ufficiale, un rappresentante del sindacato aveva affermato che il sesto capitolo di Grand Theft Auto non sarà tra i titoli coinvolti in questa iniziativa, ma in realtà le cose non stanno propriamente così. Difatti Ray Rodriguez, chief contracts officer del SAG-, ci ha tenuto are che anche i doppiatori che non fanno parte del sindacato possono in realtà decidere autonomamente di protestare, unendosi ai propri colleghi così da dare maggior forza alla protesta.