C' era una volta la Grande Guerra

(Di lunedì 29 luglio 2024) I suoi allestimenti hanno attraversato un secolo per mostrare cosa è stato il Primo conflitto mondiale. Al Palazzo Attems Petzentein di Gorizia un’esposizione racconta i drammi bellici, le letture successive, una città all’incrocio della storia. La premessa alla riapertura della raccolta a inizio 2025. Inusuale allestire una mostra per raccontare un museo, ma quello di Gorizia che allinea i cimeli dellamerita una celebrazione speciale. Anche per la cadenza temporale «a cifra tonda»: un secolo dall’inaugurazione (8 giugno 1924) e 110 anni dall’esplosione del conflitto (28 luglio 1914). La rassegna è stata appena aperta a palazzo Attems Petzentein e prosegue fino al 27 ottobre.