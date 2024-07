Traffico Roma del 28-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) Luceverderitrovati l’ascolto in studio Maria Barbara Taormina ultimo fine settimana di luglioin aumento sul raccordo autostradale della capitale sulle strade Litoranea Ricordiamo lo stato di pesanti dalle 7 alle 22 della Sera riaperta via Luigi candoni in zona Magliana per un precedente incendio incidente con rallentamenti sulla Nomentana all’altezza di via Jacopo Sannazzaro altro incidente in piazza dell’emporio in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione per la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica ai fedeli di Papa Francesco delle 12 possibili chiusure aldeviazioni per il trasporto pubblico in tutta la zona circostante proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico la riapertura è prevista il 19 agosto inevitabili ripercussioni per il ...