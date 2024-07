Speed 24 07 2024 L’importanza della fine dei giorni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, esattamente come la WWE tendo a dimenticarmi dell’esistenza di questo showChampionship: Baron Corbin vs Andrade Tempo-4:12 Dico solo che ogni volta che Baron Corbin ha provato ad eseguire la End of Days ho avuto un brivido al pensiero che Andrade potesse subirla e rialzarsi al conto di 2. E’ tra le finisher più protette nel panorama del Pro Wrestling, merito anchestessa volontà dell’ex King of the Ring, apprezzo quando un wrestler difende la propria mossa definitiva e non la snatura. Cmq ha vinto il giardiniere trasformando appunto una End of Days in un Roll Up. Vincitore e ancora campione: Andrade Da mercoledì prossimo inizierà un torneo a 8 partecipanti, questo significa che la prossima difesa del titolo sarà tra un mese e mezzo. Tra i partecipanti ci sono anche Theory, Ford e Julius Creed, cheingloriosa.