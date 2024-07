Le misteriose tserkvas dei Carpazi

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nascoste tra le verdi vallate e le fitte foreste dei, a cavallo tra Polonia e Ucraina, si ergono silenziose e maestose le, antiche chiese ortodosse e greco-cattoliche interamente costruite in legno. Questi straordinari edifici sacri, alcuni risalenti al XVI secolo, rappresentano un patrimonio architettonico e culturale unico al mondo, tanto da essere stati inseriti nel 2013 nella lista dei siti UNESCO. Lenon sono semplici luoghi di culto, ma veri e propri custodi della storia e delle tradizioni delle popolazioni rurali che per secoli hanno abitato queste remote regioni montuose. Architettura che sfida il tempo Ciò che rende lecosì straordinarie è la loro costruzione interamente in legno, realizzata con tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione.