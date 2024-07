Dagli ‘Approfondimenti ASviS’ stop immediato al consumo di suolo grazie alla Nature restoration law

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di Walter Vitali (Urban@it), Andrea Filpa (Uniroma3) e Rossella Muroni (Associazione Nuove Ri-generazioni) del Gruppo di Lavoro ASviS sul Goal 11, del 17 luglio 2024. La portata di questo Regolamento non è stata compresa fino in fondo. Con l’approvazione del Piano nazionale di ripristino, i grandi comuni italiani potrebbero essere liberi dcementificazione selvaggia. L’approvazione del nuovo Regolamento europeo sul ripristino della natura –law – poco prima della fine della legislatura è stata giustamente salutata come un successo di grande importanza per la sostenibilità.