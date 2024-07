Parigi 2024 norme antiterrorismo | fermati anche soggetti senza precedenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il paramedico francese Seifelislam Bennada è stato fermato dalle autoritàne, che lo hanno informato del fatto che non potrà lasciare la propria città natale, in quanto ritenuto un soggetto pericoloso in vista dei Giochi Olimpici di. Il 28enne si è presentato per nove giorni consecutivi presso la stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, nel tentativo di annullare il provvedimento amministrativo. Nonostante lesiano entrate in azione in occasione della rassegne sportiva per limitare i movimenti dipregiudicati, 17 casi vedono comepersonealcun precedente. Bennada non risulta essere stato accusato di terrorismo, ma due dei suoi fratelli sono stati condannati per reati legati a esso nel 2017 e 2018. Il 9 luglio, il tribunale amministrativo di Melun ha sospeso le misure contro Benada e lui è tornato al lavoro.