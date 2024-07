Morte Denny Magina rinvio a giudizio | omicidio preterintenzionale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024) LIVORNO –ll gup di Livorno Antonio Del Forno, dopo una breve camera di consiglio, ha rinviato agiovedì 25 luglio Hamed Hamza e Amine Ben Nossra, accusati dalla Procura di Livorno dinell’indagine per ladi, 30 anni.morto il 22 agosto 2022 dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Giordano Bruno a Livorno. Per i due imputati, entrambi di origine tunisina, il processo si aprirà 18 novembre in Corte d’Assise. “Era la soluzione che ci attendevamo – ha dichiarato l’avvocato Andrea Ghezzani, legale della famiglia, costituitasi oggi parte civile – considerati gli elementi istruttori acquisiti nel corso delle indagini molto seri e approfonditi”.