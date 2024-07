Radio CRC sarà la nuova radio ufficiale della SSC Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Partnership confermata per la stagione 2024/2025:CRC commenterà le partite deldi campionato e di Coppa Italia. Durante il ritiro estivo a Dimaro, si respirava già l’aria di un cambiamento imminente per la SSC, e ora èCRCladel club partenopeo. L’accordo, inizialmente limitato alle amichevoli estive, è stato recentemente esteso per coprire l’intera stagione calcistica, come confermato dall’editore Salvatore Isaia e dal direttore Umberto Russo. L’annuncioda parteSSCè atteso a breve, consolidando così la partnership che vedràCRC commentare tutte le partite di campionato e Coppa Italiasquadra azzurra.