Anticipazioni della serie turca Bahar

(Di mercoledì 24 luglio 2024). Il 13 febbraio sul canale turco show tv è iniziata una nuovasulè unatvdi genere medico, incentrata sulla figura femminile e la sua lotta per l’indipendenza, che ha riscosso grande successo sia in Turchia che in Italia (gli appassionati italiani l’hanno visto sul web con i sottotitoli). La prima stagione è composta da 16 episodi. Mentre la seconda stagioneriprenderà a settembre 2024. In attesa di guardare i nuovi episodi ti lascio le trame di tutta la prima stagione per rinfrescarti la mente. I protagonistisono: Demet Evgar:Yavuzoglu, Mehmet Y?lmaz Ak: Timur Yavuzoglu, Bu?ra Gülsoy: Evren Demir.