Temptation Island com’era Jenny prima dei ritocchini VIDEO

(Di martedì 23 luglio 2024) Personaggi tv. Sono sempre più le star, i personaggi famosi, influencer che decidono di ricorrere alla chirurgia estetica tra rinoplastiche, filler e chi ne ha più ne metta. Non sempre i risultati deisono naturali o risultano esteticamente belli. Spesso sono molto deludenti o imbarazzanti. Ne sono prova molti personaggi famosi, tra cui Melanie Griffith, che ha ammesso di essersi pentita di aver ricorso alla chirurgia estetica. In un’intervista ha rivelato di non riconoscersi più allo specchio dopo ben vent’anni di micro interventi e iniezioni. Anche se Madonna non ha mai confermato le voci sui ritocchi estetici, da qualche anno il volto della pop star si è decisamente trasformato.