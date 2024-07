Parigi 2024 Debora Vivarelli | Spero di emozionarmi Giorgia Piccolin | Non ho aspettative VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Dall’aeroporto di Fiumicino, prima della partenza perha raccontato ai microfoni di Sportface.it le sue sensazioni in vista dei Giochi, i secondi della sua carriera: “Tokyo è stata un’Olimpiade un po’ particolare, molto silenziosa e solitaria. Non essendoci il pubblico non ho potuto portare la mia famiglia e ha perso un po’ di spirito olimpico. Ora mi aspetto di trovare un’Olimpiade vera e propria con gli spalti pieni di gente. Potrà esserci anche la mia famiglia edi“. A rappresentare l’Italia nel tennistavolo ci sarà anche, al debutto assoluto nell’appuntamento a cinque cerchi: “C’è tanta emozione, stanotte ho dormito così e così.la conosco benissimo, non vedo l’ora di partecipare alla mia prima Olimpiade. Non ho, vorrei godermi lo spirito olimpico, la gara, tutta l’atmosfera edi far bene“.