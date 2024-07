Radiologia a Martina Franca e Manduria Maiorano FdI | Quando l’immissione in servizio dei primari vincitori di concorso?

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tarantini Time Quotidiano“Sono trascorsi circa due mesi dalla conclusione della procedura concorsuale per la nomina dei direttori di(per intenderci i “”) negli ospedali di. Procedura peraltro perfezionata nel suo esito dopo alcune verifiche richieste alla commissione esaminatrice che ha confermato il responso iniziale. Dunque c’è una graduatoria definitiva e due professionisti pronti a prendere. Ma, non sono note le ragioni, al momento i reparti continuano a restare sguarniti. Una situazione davvero paradossale nel momento in cui si lamenta la fuga dei medici dalla sanità pubblica, ma soprattutto si registra una pressante richiesta di servizi da parte di un’utenza già fortemente provata dalle lunghe liste d’attesa.