Cos’è la pappa lattea come farla in casa e quando si può iniziare a darla

(Di lunedì 22 luglio 2024) Uno dei momenti più importanti,si ha un bambino piccolo, riguarda l’avvio dello svezzamento; non solo perché segna una tappa fondamentale di crescita per il piccolo, ma anche perché in questo modo cominciano a cambiare completamente le abitudini e le routine, non soltanto alimentari, sue e della mamma. Fra l’allattamento esclusivo e lo svezzamento completo, tuttavia, esiste un passaggio intermedio che è rappresentato dallala? Laè un tipo di alimento per bambini, solitamente introdotto durante lo svezzamento, che rappresenta una fase di transizione dall’allattamento esclusivo al seno o con formula a una dieta più solida. È costituita principalmente da farina di cereali (riso, mais, avena) e latte, che può essere latte materno, formula o latte vaccino (a seconda dell’età e delle raccomandazioni pediatriche).