Barelli non arretra | Polemiche con la Lega? Noi per l' interesse dell' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) La domenica è bollente non solo per il meteo ma anche per il confronto politico nel centrodestra. Il Tempo contatta Paolo, capogruppo di Forzaalla Camera.Voi e lagiocate a ping pong su chi ha alleati peggiori in Europa. Siamo al livello di guardia? «Al ping pong, per formazione personale, preferisco la pallanuoto! Da presidente federale ho l'orgoglio aver qualificato alle olimpiadi di Parigi le nostre due squadre, il Settebello e il Setterosa. E so che nel gioco di squadra, ciascun giocatore ha le sue caratteristiche. Noia squadra di centrodestra cerchiamo sempre di fare rete, cioè gli interessi deglini. Magari ci possono essere pareri diversi con Matteo Salvini su una azione piuttosto che su un'altra, ma ciò che conta è il risultato: ci puntiamo all'unisono».Da Fratelli d'arriva l'alt: osi spengono le frizioni osi porrà un tema politico.