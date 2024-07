Sant’Apollinare le celebrazioni Il 23 la festa del patrono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024), la città si prepara alladeldi Ravenna e di tutta la regione Emilia-Romagna con diversepresiedute dall’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni. Come da tradizione, la messa solenne sarà celebrata in Cattedrale il 23 luglio alle 10,30. Sarà il momento principale delleal quale sono state invitate anche le autorità civili e religiose. Per la prima volta quest’anno la Messa delsarà accessibile grazie alla presenza di interpreti Lis (Lingua dei segni italiana) e sottotitolazione, grazie alla collaborazione con Ens, Ente nazionale Sordi, Sezione provinciale di Ravenna e Fiadda Emilia-Romagna. E sarà accompagnata dal Coro 1685 del Conservatorio Giuseppe Verdi, diretto da Antonio Greco con, all’organo, Andrea Berardi. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Teleromagna sul canale 14.