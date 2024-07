F1 | la FIA sperimenta l’aria condizionata sulle vetture

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 20 luglio 2024) La FIA sta lavorando per migliorare la ventilazione negli abitacoli delledi Formula 1, testando una versione semplificata di un sistema di arianel cockpit. Se questi test avranno successo, l’uso del sistema diventerà obbligatorio nei Gran Premi più caldi La decisione della FIA di esplorare soluzioni di raffreddamento è nata dopo il Gran Premio del Qatar 2023, quando le temperature elevate hanno causato problemi significativi ai piloti. Nonostante la gara si svolgesse in notturna, la temperatura non è mai scesa sotto i 31°C. Questo ha portato a situazioni critiche, con Logan Sargeant che si è ritirato per sfinimento fisico, Esteban Ocon che ha vomitato nel casco, e Lance Stroll che è stato trasportato al centro medico per un breve svenimento.