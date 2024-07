Parigi 2024 regolamento equitazione | come funziona tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildell’alle Olimpiadi di, in programma dal 27 al 6 agosto al Château de Versailles: ecco, di seguito,quel che. Il programma olimpico degli sport equestri prevede sei eventi per genere, uno individuale ed uno a squadre per ciascuna delle tre specialità: salto ostacoli, dressage e completo. Nel salto ostacoli,suggerisce il nome, cavalieri e cavalli eseguono un percorso saltando degli ostacoli e cercando di evitare penalità (assegnate in caso di ostacolo abbattuto) entro un tempo prefissato e calcolato in base ad una media di metri al minuto. Nel dressage atleti e cavalli si esibiscono artisticamente in una serie di movimenti accompagnati dalla musica, con una giuria che valuta padronanza e fluidità dei movimenti.