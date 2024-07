EA FC 25 Come Risparmiare il 28% Sul Pre Order

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 19 luglio 2024) I predi EA Sports FC 25 sono stati aperti ed in questo periodo la caccia alla promozione è aperta. Al momento l’unico sconto disponibile è quello del 10% per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al servizio EA Play o per coloro che effettuano l’acquisto della versione digitale tramite i menu di gioco di EA FC 24. Se siete in possesso di una copia fisica di EA Sports FC 24 potrete22€ sul pre ordine della versione standard di EA Sports FC 25, ovvero quasi il 28%, recandovi nei punti vendita della catena gamestop. Questa promozione ha un tempo limitato, infatti molto dipende dal numero di copie che il rivenditore deciderà di accettare del vecchio simulatore calcistico della software house canadese.