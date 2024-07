Colline Salernitane nuovi bandi | avviamento di micro imprese per lo sviluppo locale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 luglio 2024) Riapertura deiT.I. 4.4.1. per la “Prevenzione dei danni da fauna selvatica e T.I. 6.2.1. per “All’diimpresa per attività extra agricole nelle zone rurali”. Sono stati pubblicati sul sito Istituzionale del GAL, oggi 18 luglio 2024, ed in pre-informativa i duecitati, il termine di presentazione delle istanze sul portale SIAN decorre dal 20 luglio p.v. con scadenza il 10 settembre 2024 ore 18.00. Il Bando 4.4.1. Il bando per la “Prevenzione dei danni da fauna selvatica si inserisce, in continuità, per dare immediate e concrete risposte allo stato di legittima preoccupazione dei produttori agricoli per l’accresciuto allarme arrecato alle colture agricole dai cinghiali, problema che recentemente è stato affrontato in un incontro pubblico.