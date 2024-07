San Giovanni Cinque eventi al Convento di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arezzo, 17 luglio 2024 – Come avvenne lo scorso anno, anche questa estate 2024 ildi, sulle alture di San, aprirà le sue porte a cittadini e turisti, che potranno assistere - con ingresso libero - aorganizzati dalla Fondazione Be.St, in collaborazione con la Pro Loco, il Gruppo Astrofili Valdarno, la Federazione Italiana Sommelier e l’associazione Opera Viwa, con il patrocinio del comune di San. Iniziative inserite nel ricco cartellone estivo della città del Marzocco. Musica, degustazioni, cultura, racconti per scoprire e riscoprire uno dei luoghi più cari ai cittadini sangiovannesi, carico di storia e di spiritualità. Il primo appuntamento sarà venerdì 19 luglio alle 21 nel chiostro del, con la presentazione di Christian Wolff “Sulle tracce di Hermann Hesse”, artisti contemporanei in Germania.