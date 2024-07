L’Ancona di Gadda riparte dal diesse Tamai Oggi la fumata bianca Due milioni sul piatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Si deciderà con molta probabilitàil futuro del: alla fine, l’incontro a Roma tra Stefano Marconi e i due finanziatori Claudio Lotito e Benito Stirpe ieri non si è svolto. Le uniche cose certe, al momento, riguardano la cifra che verrà stanziata dalla società (duedi euro, che verranno suddivisi tra mercato e settore giovanile) e quella relativa al direttore sportivo: mancano soltanto i crismi dell’ufficialità, ma ormai non sembrano più esserci dubbi sul fatto che la carica verrà ricoperta da Pietro, che ha già avuto dei colloqui con la proprietà in merito alle strategie di mercato. Lapotrebbe arrivare già: dal canto suo,si è fin da subito mostrato entusiasta.