Europei Under 19 Corradi | Possiamo fare bene siamo pronti

(Di domenica 14 luglio 2024) “per giocarci le nostre carte in un girone tutt’altro che banale. Sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per accedere alla semifinale e poi andare in finale. Ciò che mi fa stare sereno è aver visto i ragazzi concentrati e attenti”. Così un fiducioso Bernardo, tecnico dell’Italia19, alla vigilia dell’esordio degli azzurrini a Euro19 contro la Norvegia.“Quando si giocano questi tornei è riduttivo parlare dell’undici iniziale: i cinque cambi possono cambiare la partita, tenendo alta la prestazione della squadra. Tutti saranno importanti. Penprima ai norvegesi e poi al resto. Fino al primo calcio d’inizio la Coppa sarà ancora nostra, poi la rimetteremo in gioco, mamo di tutto per cercare di tornarne in possesso”, ha aggiunto